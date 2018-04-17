CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi.

"ARTIK DEVLETİ YÖNETEMİYORLAR"

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar" dedi.

Kaynak: haberinburada