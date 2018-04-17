CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT VERDİ
Son Dakika! CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin "Olacak inşallah, bunları göndereceğiz" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi.
"ARTIK DEVLETİ YÖNETEMİYORLAR"
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek, bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar" dedi.
Kaynak: haberinburada
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