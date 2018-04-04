CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU OTOSTOP ÇEKEN ÖĞRENCİLERİ ARACINA ALDI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alıp okullarına kadar bıraktı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) okuyan bir grup öğrencinin otostop çektiği güzergahtan geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin talebine kayıtsız kalmadı.
BÖLÜMLERİNE KADAR BIRAKTI
Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Genel Merkez binasına giderken ODTÜ içerisinden geçiş yapan Kılıçdaroğlu öğrencileri tek tek bölümlerine kadar bıraktı. Kılıçdaroğlu ile anı fotoğrafı çektiren öğrenciler bir sosyal medya grubunda bu fotoğrafı paylaştı.
Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
Kaynak: haberinburada
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