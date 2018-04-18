CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN ACI GÜNÜ!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
- Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
- İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış
Bu Haberle İlgili Yorumlar