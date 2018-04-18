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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN ACI GÜNÜ!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 18 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Chp Lideri Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü!(8/10)4

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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