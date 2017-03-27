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chp liderinden kuzu kuzu geldi yanıt: yine giderim

CHP LİDERİNDEN KUZU KUZU GELDİ YANIT: YİNE GİDERİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir derdi varsa siyasetçiler bir araya gelip, oturup konuşmalı" dedi

Tarih : 27 Mart 2017, 15:00
Puan Ver : Chp Liderinden Kuzu Kuzu Geldi Yanıt: Yine Giderim(9/10)11


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için söylenen "15 Temmuz'dan sonra kuzu kuzu geldi" yorumlarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu da doğru değil. Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım" dedi.



 



kaynak:habertürk








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