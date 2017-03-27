

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için söylenen "15 Temmuz'dan sonra kuzu kuzu geldi" yorumlarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu da doğru değil. Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım" dedi.







kaynak:habertürk