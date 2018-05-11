Chp, Meclis'in Kritik Kararını Anayasa Mahkemesine Taşıyor
Hindistan'da Seçim Öncesi Siyasi Partilerden Ücretsiz Ped Vaadi
Arda Turan İçin Tek Çıkar Yol, Yaz Döneminde Maçların Oynandığı Bir Lige Transfer Olmak
'ikinci Tura Akşener Kalırsa Destekler Misiniz' Sorusuna İnce'den Yanıt
Erdoğan'ın Seçim Şarkısı İlk Kez Çalındı! İşte Sözleri
Bursaspor'da Bir Devir Sona Eriyor!
Murat Boz'un Yeni Şarkısının Sözleri Akıllara Aslı Enver'i Getirdi
Bakan Zeybekci: İran'la Ticaret Yapmaya Devam Edeceğiz
Bu Görüntüyü Unutun! Tuba'nın Son Hali Tam Bir Hayal Kırıklığı
Oy Kullanacaklar Dikkat! Yarın Son Gün
Öğrencileri Dövüp Whatsapp'tan Dalga Geçen Öğretmenler İçin Bakanlık Harekete Geçti
Beşiktaş, Milli Yıldız Nuri Şahin'e Evet Dedi
Aziz Yıldırım'ın 20 Yılda Yapamadığı Muslera 6 Yılda Yaptı!
Nazlı Hamarat Bir Hataydı Deyip Bebeğinin Babasını Duyurdu
Başvuru Süresi Doldu! İşte Partiler Ve Aday Adayı Sayıları
Emenike'den Olay Hareket! Uykum Var Dedi Antrenmanı Terk Etti
Chp'li Özkan'ın Tsk'ya Verdiği Bellekle Fetö'ye Baskın: 87 Gözaltı!
Başbakanlık İzin Genelgesi Yayınladı! Yaz Planlarınızı Gözden Geçirin
Hastaneden Kaçırılan Bebek Bulundu, Bir Kadın Gözaltında!
2 Yıllık Aradan Sonra Kesenin Ağzını Açtı, 950 Bin Tl Harcadı

CHP, Meclis'in kritik kararını Anayasa Mahkemesine taşıyor

CHP, MECLİS'İN KRİTİK KARARINI ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIYOR

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Chp, Meclis'in Kritik Kararını Anayasa Mahkemesine Taşıyor(6/10)2

TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edilmişti.

PAZARTESİ GÜNÜ AYM'YE GİDECEKLER

CHP, bu yetkiyi Anayasa Mahkemesine taşıma kararı aldı. Parti sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı açıklamada "Pazartesi günü konuyu AYM'ye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR KURULUNA KHK ÇIKARMA YETKİSİ VERİLDİ

Kabul edilen tasarıya göre, kanun ve KHK'lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, Başbakan, Başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibareler yeni hükümet sisteminde olmayacağından, bu ibarelerin ilgili kanun ve KHK'lerden çıkarılabilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veriyor.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Meclis  İn  Kritik  Kararını  Anayasa  Mahkemesine  Taşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER