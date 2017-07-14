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Chp, Meclis'te Gece Düzenlenecek 15 Temmuz Törenine Katılacak
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CHP, Meclis'te Gece Düzenlenecek 15 Temmuz Törenine Katılacak

CHP, MECLİS'TE GECE DÜZENLENECEK 15 TEMMUZ TÖRENİNE KATILACAK

Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacağını açıklayan CHP karar değiştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşe ve törene katılarak bir konuşma yapacak.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Chp, Meclis'te Gece Düzenlenecek 15 Temmuz Törenine Katılacak(9/10)5

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Meclis'te gece yapılacak olan törene katılacaklarını açıkladı. Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapacağını da söyledi.

"GENEL BAŞKANIMIZ VE BÜTÜN VEKİLLERİMİZLE HAZIR OLACAĞIZ"

Tezcan, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, CHP'nin TBMM'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, 'Her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. 15 Temmuz anmaları çerçevesinde, bütün milletvekillerimizle Genel Kurul'da hazır bulunacağız. Sayın Genel Başkanı'mız orada bir konuşma yapacak. Şık olmayan bir davet şekli vardı. Birçok gelişmeyi basından öğrendik. Basında öğrendiğimizin dışında bir davet geldi. Yeni gelen davet üzerine verilen bir karardır. 16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız' dedi.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA KATILMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Meclis'te 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabah saat 02.32'de düzenlenecek törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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