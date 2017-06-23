Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili
Mahalleli Etek Giydirip Döve Döve Sokakta Dolaştırdı!
Eşini Öldürüp Başında Ağlayan Sanık Hakkında Karar
Sneijder İçin Sürpriz İddia!
Helikopterler İçin Kritik Hamle! İmzalar Atıldı
35 Ton Stres Çarkı İmha Edildi!
Cumhurbaşkanının Uçağının İnişi Sırasında F-16 Sorti Yaptı
Suriye İçin Kazak Ve Kırgız Asker Planı
Sibel Kekilli Türk Yapımına 'evet' Dedi!
Türkiye'yi Seçmeyen Kerem Demirbay, Almanya'da Yedek
Kanal Tedavisi Sonrası Uzun Süreli Ağrılara Dikkat!
Şort Yasağına Etekli Protesto
Şekerleme Sonrası Diş Temizliğine Dikkat!
Emekli Ve Memura Fark Geliyor
Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Bu Halde Bulundu
Kuzey Kore'den 'yeni Füze Motoru Denemesi'
Adil Öksüz Soruşturmasından Başbakanlık Müşaviri Çıktı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu'na Cenaze İzni
Yeni Bölümleri İle Kanal D Ekranlarında Yerini Alacak
Fazla Kilolardan Yakınanlar Dikkat!

chp milletvekili enis berberoğlu'na cenaze izni

CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU'NA CENAZE İZNİ

Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun kayınpederi Murat Aydın vefat etmişti. Berberoğlu'na cenazeye katılabilmesi için izin çıktı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 12:44
Puan Ver : Chp Milletvekili Enis Berberoğlu'na Cenaze İzni(5/10)3




Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na kayınpederinin cenazesine katılması için izin çıktı.



AVUKATLARI İZİN İSTEMİŞTİ



MİT TIR'larına ait görüntüleri Gazeteci Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı. Kayınpederi Murat Aydın hayatını kaybedince Enis Berberoğlu'nun avukatları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne UYAP üzerinden dilekçe gönderdi. Avukatlar Berberoğlu'nun cenazeye katılabilmesi için mahkemeden izin istedi.



GECEYİ EVİNDE GEÇİRECEK



Dilekçeyi inceleyen mahkeme, Enis Berberoğlu'nun cenazeye katılması için 24 Haziran 2017 günü saat 18.00'a kadar izin verdi. Mahkeme gerekçe olarak da, "Cenaze işlemlerinin İstanbul ili Sarıyer ilçesinde yapılacağı gözetilerek" ifadelerini kullandı. Karar Berberoğlu'nun kaldığı Maltepe L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Berberoğlu bu geceyi evinde geçirmesi bekleniyor.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Chp  Milletvekili  Enis  Berberoğlu  Na  Cenaze  İzni    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER