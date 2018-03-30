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CHP MİLLETVEKİLİNDEN SKANDAL VİDEO! KILIÇDAROĞLU'NU GANDALF'A ÇEVİRDİ


CHP milletvekilinden skandal video! Kılıçdaroğlu'nu Gandalf'a çevirdi
Tarih : 30 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Chp Milletvekilinden Skandal Video! Kılıçdaroğlu'nu Gandalf'a Çevirdi(8/10)4

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlamak istedi.

UZUN SÜRE FARK ETMEDİ

Ancak Bayır, canlı yayın sırasında emojileri açık unutunca ortaya oldukça ilginç görüntüler çıktı. Bayır bu hatasını uzun süre fark etmeyip canlı yayınını devam ettirince sosyal medyada günün konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU, GANDALF OLDU

Konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sırada Yüzüklerin Efendisi serisinin önemli karakterlerinden Gandalf'a dönüşmesi dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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