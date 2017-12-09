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CHP MYK, Görevden Alınan Battal İlgezdi için Ataşehir'de Toplanıyor

CHP MYK, GÖREVDEN ALINAN BATTAL İLGEZDİ İÇİN ATAŞEHİR'DE TOPLANIYOR

CHP Ataşehir Belediye Başkanı, görevden alındı. Gelişme üzerine Kılıçdaroğlu, MYK'yı saat 12.00'de Ataşehir Belediyesinde olağanüstü olarak toplama kararı aldı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 09:40
Puan Ver : Chp Myk, Görevden Alınan Battal İlgezdi İçin Ataşehir'de Toplanıyor(9/10)5

İçişleri Bakanlığı'nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket etmek gerekçesiyle CHP'li İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden uzaklaştırma kararı üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) saat 12.00'de Ataşehir Belediyesinde olağanüstü olarak toplama kararı aldı.

GÖREVDEN ALDIRAN SUÇLAMALAR

İlgezdi'nin, "İmar Kanunu'na muhalefet", "Rüşvet ve yolsuzluk", "Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareket", "Haksız mal edinme", "İhaleye fesat karıştırma" gibi iddialar üzerine görevden alındığı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında özetle şu iddialar yer aldı:

- İlgezdi'nin, belediye başkanı seçilmeden önce yaptığı işleri seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi verdiği halde, bu işlerine yakın akrabaları, siyaset ve iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve şirketler aracılığıyla, kendi varlığını gizleyerek devam etmesi. Bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakınının İlgezdi'yle ilişkili ve muvazaalı unsurlar içermesi ve gerektiğinde yeni şirket kurdurularak ya da yakın akrabalarının mevcut şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev alması sağlanarak yürütülmesi.

- Yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarda gayrimenkul edinilmesi.

- Ataşehir Belediyesi'nin bazı taşınmazlardaki hissesinin satışında ve/veya ihalesinde mevzuata aykırı, belediye başkanının işbirliği içinde olduğu kişiler/firmalar lehine usulsüz işlemler yapılarak belediyenin zararına sebebiyet verilmesi."

"MUZAVAALI İŞLEMLER

Bakanlığın açıklamasında iddialara örnek olarak Oda Kule 1 ve Oda Kule 2, Erguvan Park ve Buz Rezidans gösterildi:

Buz rezidans: Parseldeki belediye hissesinin muvazaalı işlemlerle devredilmesi, ruhsata aykırılıklar olduğu halde yapı kullanma izni verilmesi.

Erguvan Park: Usulsüz, rant amaçlı imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya gidilmesi, alanda yapılacak inşaat ve yapıların kullandırılması ihalesine fesat karıştırılması .

Oda Kule: Oda Kule 1 ve Oda Kule 2'de imar mevzuatına aykırı işlemler yapılması. Tüm bu işlemlerin belediye başkanının akrabaları ve ortakları ile onların akrabalarıyla karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirilmesi."

"VERİLMEYECEK HESABIM YOK"

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, dün (8 Aralık 2017) akşam kendisine destek vermek için belediye önünde toplananlara şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi belediye başkanı olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan. Kendi belediye başkanları gitsin kendilerini şikayet etsin. Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Yargı elinizde, medya elinizde. Varsa kararttığımız bir şey söyleyin. Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır. Verilemeyecek hiçbir hesabım yok."

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Yaşanan gelişmelerin sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı saat 12.00'de Ataşehir Belediyesinde olağanüstü toplanmasına karar verdi.

"PABUÇ BIRAKMAYIZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kararla ilgili şunları söyledi: "AK Parti kendi başkanlarını istifaya zorluyor. Bizim belediye başkanlarımız ise AK Parti'lililerin ellerinde bulundurduğu gücü siyasete alet ederek, iftiralar ve kumpaslarla görevden alınıyor. Başkanımız hakkında ileri sürülen 4 suçlama ile ilgili müfettiş gelmiş, inceleme yapılmış, raporlar hazırlanmış, hepsinden aklanmışken görevden alındı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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