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chp: ne katar'ın ne de suudi arabistan'ın yanındayız

CHP: NE KATAR'IN NE DE SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDAYIZ

Veli Ağbaba, "Biz, bir tane Türk askerinin kanını, canını ne Suudi Arabistan'a feda ederiz ne de Katar'a feda ederiz" dedi

Tarih : 10 Haziran 2017, 16:08
Puan Ver : Chp: Ne Katar'ın Ne De Suudi Arabistan'ın Yanındayız(8/10)6


CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasına ilişkin, "Biz ne Katar'ın yanındayız ne Suudi Arabistan'ın yanındayız. Biz, bir tane Türk askerinin kanını, canını ne Suudi Arabistan'a feda ederiz ne de Katar'a feda ederiz." dedi.



Ağbaba, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasının TBMM'den geçerek yürürlüğe girdiğini belirtti.



Hükümetin dış politikasını eleştiren ve alınan kararın yanlış olduğunu savunan Ağbaba, şöyle konuştu:



"Gencecik fidanlar, askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz Türkiye'de şehit oluyor, bir de Katar'a Türk askerini paralı asker olarak gönderiyorlar. Katar'daki şeyhleri, petrol zenginlerini korumaya Anadolu'nun fakir fukara çocuklarını gönderiyorlar. Türk askerinin, subayının kanı bu kadar ucuz mu? Maalesef oylarıyla geçirdiler. Biz ne Katar'ın yanındayız ne Suudi Arabistan'ın yanındayız. Biz, bir Türk askerinin kanını, canını ne Suudi Arabistan'a feda ederiz ne de Katar'a feda ederiz. İkisinin de canı cehenneme."



 



kaynak:habertürk








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