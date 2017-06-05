Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı

chp, referandum için aihm'ye başvuracak

CHP, REFERANDUM İÇİN AİHM'YE BAŞVURACAK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandumundan çıkan yüzde 51.6'lık 'evet' oylarını tanımayarak millet iradesini yok sayan CHP, referandumu AİHM'ye götürüyor.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:30
Puan Ver : Chp, Referandum İçin Aihm'ye Başvuracak(9/10)11


 16 Nisan'da yapılan referandumda umduğu sonucu yakalamayan CHP, 'başarısızlığa' gerekçe olarak YSK'nın 'mühürsüz oyların geçerli sayılması' kararını gösterirken gerek YSK gerekse de Danıştay'dan dönen referandumun iptali talebini bu kez AİHM gündemine taşımaya hazırlanıyor.



Hukuki başvurularla ilgili AYM seçeneğini pas geçen ve doğrudan referandumu AİHM'ye götürme kararı veren CHP'de, başvuru içinse hazırlıklar son aşamaya geldi. CHP'nin hukukçu milletvekillerinin de katkıda bulunduğu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından AİHM'ye başvurunun en geç haziran ortasında yapılacağı belirtiliyor. CHP'nin başvuru dosyasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) ve AGİT gözlemcilerinin raporlarına de yer alıyor.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Chp  Referandum  İçin  Aihm  Ye  Başvuracak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER