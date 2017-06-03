CHP ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEK
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Eğer kazaysa neden olduğu araştırılmalı, kaza değilse ki toplumun kafasında bu tür kuşkular var, bu kuşkuları gidermemiz gerekiyor" dedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şırnak'taki kazada yetişmiş subayların aynı helikopterde şehit olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta bu konunun araştırılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz." dedi.
Ağbaba, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Şırnak Şenoba'da 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının araştırılması gerektiğini savundu.
kaynak:habertürk
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