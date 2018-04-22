CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 CHP'li milletvekilinin İyi Parti'ye geçeceği iddiasını doğruladı. Altay, "Demokrasi bizim için değil, herkes içindir. Bu sebeple, demokrasinin kazanması için, yargının siyas ikararının ortadan kaldırılması için 15 sayın milletvekili, istifa ederek İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

ALTAY DUYURDU: 15 VEKİL İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE KATILDI

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Türkiye yönetilemez hale geldi. Erdoğan bulunduğu bu sıkışık halden kurtulmak için en ufak bir tereddüt göstermiyor. 24 Haziran'daki seçimlere katılıp katılamamasının şartları bellidir. Geldiğimiz noktada demokrasinin taharrip edilmesini kabul edemeyiz. Yargıtay Başsavcılığı'ndan istenen belgede lehine karar olmasına rağmen karar alınamaması müspettir. Siyasi tasarruflarda bulunulması kabul edilemez. YSK'nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, imza atmaması ve atamamasına imkan sağlamak istiyoruz. YSK'nın iktidar ve OHAL ile baskı altında kalmamasını istiyoruz. Demokrasi bizim için değil, herkes içindir. Bu sebeple, demokrasinin kazanması için, yargının siyas ikararının ortadan kaldırılması için 15 sayın milletvekili, istifa ederek İYİ Parti'ye katıldılar. Demokrasi adına İYİ Parti'ye katıldılar." dedi.

İSTİFA EDEN VEKİLLERİN LİSTESİ



İYİ Parti'ye geçen CHP'li 15 milletvekilinin isimleri şöyle;

Afyonkarahisar Milletvekkili Burcu KöksalAmasya Milletvekili Mustafa TuncelAnkara Milletvekili Nihat YeşilAydın Milletvekili Hüseyin YıldızBalıkesir Milletvekili Ahmet AkınBurdur Milletvekili Mehmet GökerBursa Milletvekili Nurhayat AltacaBursa Milletvekili Erkan AydınÇorum Milletvekili Tufan KöseEdirne Milletvekili Okan Gaytancıoğluİzmir Milletvekili Tacettin BayırKayseri Milletvekili Çetin ArıkKocaeli Milletvekili Fatma Kaptan HürriyetNiğde Milletvekili Ömer Fethi GürerZonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

YSK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

YSK Başkanı Sadi Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz olmadı. Kayıt tutma yetkisi Yargıtay Başsavcılığı'na ait. Bunları değerlendirmek YSK'ya ait." dedi.

"İYİ Parti'nin, CHP'li vekillerin katılmasıyla seçime girmesi ümkün mü?" sorusuna yanıt veren Güven, "Siyasi partilerin ne şartlarda seçime gireceğinin hükümleri belli. Farazi şeylere yorum yapamam." diye konuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven, bugün yaptığı açıklamada seçim takvimi için uyum yasasının çıkması gerektiğini söyledi.

TEZCAN VE ÖZEL, 16.00'DA İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, CHP ile İYİ Parti kurmayları görüşüyor. Saat 16.00'da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

Kaynak: haberinburada