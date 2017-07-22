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Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor
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CHP Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor

CHP TUNCELİ İL BAŞKANI, NECMETTİN ÖĞRETMEN İÇİN YAPTIĞI KONUŞMA REKOR KIRIYOR

Tunceli'de şehitlerimiz için düzenlenen anma töreninde kürsüye çıkan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder'in konuşması sosyal medyada izlenme ve paylaşım rekoru kırıyor.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor(9/10)5

Önceki gün 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından düzenlenen şehitlerimizi anma programına CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder'in konuşması damga vurdu.

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Tunceli'de kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini sert sözlerle eleştiren Güder'in konuşması sosyal paylaşım sitelerinde izlenme rekorları kırıyor.

AYAKTA ALKIŞLANMIŞTI

"Bu işlediğiniz adi cinayetle siz bu coğrafyada sadece gencecik bir insanı değil insanlığı, vicdanı, haysiyeti, onuru da katlettiniz" diyen Güder'in konuşması salondakiler tarafından da ayakta alkışlanmıştı

"NE İSTEDİNİZ, NE İSTİYORSUNUZ?"

"Bu neyin davasıdır? Ne uğruna öldürüyorsunuz ne uğruna ölüyorsunuz; bu kör şiddetin sebebi neyin nesidir?" diyerek PKK'ya çıkışan Güder, sözlerinin devamında şu ifadelere yer vermişti: "Ne istiyorsunuz? Bu daha hayatının baharında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan 23 yaşındaki öğretmenden ne istediniz? Belki yarın öbür gün evlenip, çoluğu çocuğuyla, sevdiğiyle yaşayacak ömrü olan bu öğretmenden ne istediniz? Ne istiyorsunuz?

"MUNZUR DAĞLARI'NIN SUYUNU..."

Gencecik bir insanı öldürüp suya atmak neyin nesidir? Sizin ölüye de mi saygınız yoktur? Ölmüş bir insanın son bir kez annesiyle, babasıyla buluşmasına da mı saygınız yoktur? Anne baba çocuğunun cenazesini almasın mı? Bu zavallı öğretmene bir cenazeyi de mi çok gördünüz? Bir avuç toprağı da mı çok gördünüz? Edemediniz mi bir yolun kenarına bırakıp birinin almasını edemediniz mi? Gencecik bir insanı suya atmak neyin nesidir? Munzur Dağları'nın piri pak suyunu bu adi cinayetle kirletmeye utanmadınız mı? Adlarını kendinize mal ettiğiniz bu dağların zirvesine kurulmuş ağalar divanının gölgesi, onların ızdırap dolu bakışları da mı sizi utandırmıyor?"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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