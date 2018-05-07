Çin'in Astronomik Maaşlı Pilot Transferleri Havacılıkta Dengeleri Sarstı
İyi Parti Seçim Standına Saldıran 8 Kişi Yakalandı
Mhp'de Ekmeleddin İhsanoğlu Ve Beş İsim Aday Olmadı
Dağlık Alanda Mantar Toplarken Mayına Bastı
Takım Arkadaşlarına Kızan İsim, Yarışmaya Bile Çıkmadı
Depresyona Girdi, Eve Kapanıp 6 Yabancı Dil Öğrendi
Devre Arasında Messi'den Hakeme Tepki: Rezaletsin!
Üstsüz Kadınlar Cinsel Tacizi Protesto Etmek İçin Sokaklarda
1,5 Yaşındaki Bebek 4.Kattan Düşerek Can Verdi
Ölümden Kıl Payı Kurtuldu! Bıçakladıktan Sonra İnşaata Atıp Kaçtılar
Hareket Etmekte Zorlandılar, Kilo Kilo Altın Takıldı
Chp Üç Otobüsle Sahaya İniyor, 81 İl Tek Tek Gezilecek
Erdoğan'dan Onay Aldıktan Sonra 'evet' Dedi
Yemekten Zehirlendi, Hastaneden Taburcu Edildikten Sonra Öldü!
Üniversitenin Bilgisayar Ağıyla Kripto Para Madenciliği Yapmışlar
Çocuklar Konuştu, Vicdansız Annenin Kızlarını Yaşlı Erkeklere Pazarladığı Ortaya Çıktı
Fatih Terim'den Sert Mesaj: Görmüyoruz Sanmasınlar
Akhisarspor'un Yıldızı, Fatih Terim'den Özür Diledi
Bursaspor Başkanı Ali Ay'dan Fırat Aydınus'a Sert Tepki
El Clasico'da 4 Gol Var, Kazanan Yok!

CHP üç otobüsle sahaya iniyor, 81 il tek tek gezilecek

CHP ÜÇ OTOBÜSLE SAHAYA İNİYOR, 81 İL TEK TEK GEZİLECEK

CHP'nin seçim kampanyası Kılıçdaroğlu, İnce ve Tezcan'a tahsis edilecek seçim otobüsleriyle 3 koldan yürütülecek. 3 isim, CHP Genel Merkezi'nin koordinasyonunda 3 ayrı otobüsle Türkiye'nin 81 ilini dolaşacak.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Chp Üç Otobüsle Sahaya İniyor, 81 İl Tek Tek Gezilecek(8/10)4

CHP'de 24 Mayıs'ta açıklanacak seçim bildirgesi hazırlıkları sürerken, Cumhurbaşkanı adayı İnce bugün CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Seçim kampanyası Kılıçdaroğlu, İnce ve Tezcan'a tahsis edilecek seçim otobüsleriyle 3 koldan yürütülecek.

5 TEMEL SORUN SAPTANDI

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayını Muharrem İnce olarak belirleyen, milletvekili aday adaylarının başvurusunu halen kabul eden CHP'nin seçim stratejisi hazırlıkları da tamamlanma aşamasında. 24 Mayıs'ta aday tanıtımı toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanan seçim bildirgesinde, Türkiye'nin 5 temel sorunu olarak saptanan "demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika"ya ilişkin çözüm önerileri yer alıyor. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre bildirgede, özgürlükçü, çoğulcu, parlamenter sistemi güçlendiren, güçler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğünü esas alan yeni bir Anayasa vaadi de bulunuyor.

3 AYRI SEÇİM OTOBÜSÜ

CHP'nin seçim stratejisi konusunda ise bugün kritik bir buluşma gerçekleşecek. Partinin Cumhurbaşkanı adayı İnce, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulunacak. Toplantıda, seçimlerde izlenecek strateji de ele alınacak.

CHP'de birkaç gün içinde netleşecek seçim stratejisine göre, 3 koldan sahaya inilecek. Kampanya sırasında, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a seçim otobüsü tahsis edilecek. 3 isim, CHP Genel Merkezi'nin koordinasyonunda 3 ayrı otobüsle Türkiye'nin 81 ilini dolaşacak. Seçim kampanyası sırasında "kutuplaştırıcı" dilden uzak durulmasını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, referandum sürecinde olduğu gibi miting yerine daha çok salon toplantıları, STK'lar, sendikalar ve kanaat önderleriyle buluşmalar gerçekleştireceği belirtildi. CHP Lideri'nin bu yüzden mitingden çok ev ev, kapı kapı dolaşarak vatandaştan oy istenmesini talep ettiği bildirildi.

İnce ve Tezcan, geniş katılımlı mitinglerle oy isteyecek. Kılıçdaroğlu ve İnce, bazı mitinglerde kürsüye birlikte çıkacak.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Üç  Otobüsle  Sahaya  İniyor  81  İl  Tek  Tek  Gezilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER