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chp yürüyüşünde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı

CHP YÜRÜYÜŞÜNDE KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ KURTARILAMADI

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde, CHP Mamak ilçe teşkilatından Hasan Tatlı adlı vatandaş kalp krizi geçirmişti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 11:49
Puan Ver : Chp Yürüyüşünde Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Kurtarılamadı(7/10)6


CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde, CHP Mamak ilçe teşkilatından Hasan Tatlı adlı vatandaş kalp krizi geçirmişti.



Birkaç kez kalbi duran Tatlı, hayata döndürülmüş, ardından Ankara'ya sevk edilmişti. Dün yoğun bakıma alınan SGK emeklisi Tatlı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



"7-8 DEFA GERİ DÖNDÜ" DEMİŞTİ



 CHP Ankara Milletvekili Murat Emir dün yaptığı açıklamada "Hasta aniden kalp krizi geçiriyor, yere yığılıyor o sırada. Hemen arkadaşlar Kazan Devlet Hastanesi'ne intikal ettiriyor. Kalp krizi, enfaktrüs geçiriyor, kalbi tamamen durmuş durumda. Ama sonrasında doktorların müdahalesiyle 7-8 defa geri dönüyor ve şu anda tıbbi tedavisi devam etiyor. Kroner yoğun bakım gerektiren bir hastane için Ankara'daki daha büyük bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi son derece kritik" demişti.



 



kaynak:hürriyet








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