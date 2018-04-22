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CHP'DEN 15 VEKİLİN PARTİYE GEÇMESİNDEN SONRA İYİ PARTİ HAREKETE GEÇTİ!


CHP'den 15 vekilin partiye geçmesinden sonra İYİ Parti harekete geçti!
Tarih : 22 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Chp'den 15 Vekilin Partiye Geçmesinden Sonra İyi Parti Harekete Geçti!(6/10)2

CHP ve İyi Parti'nin yapılan görüşmeler neticesinde 15 CHP milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 15 arkadaşlarının İyi Parti'ye katılmak üzere bugün itibariyle CHP'den istifa ettiğini söyledi. Öte yandan listenin YSK'ya sunulduğu da açıklandı.

LİSTE YSK'YA SUNULDU

CHP'den 15 milletvekili bugün istifa ederek İyi Parti'ye katılmak üzere başvurdu. CHP ile İyi Parti'nin anlaştığı böylelikle İyi Parti'nin Meclis'te grup kurarak seçimlere gireceği belirtiliyor. Öte yandan, listenin YSK'ya sunulduğu da öğrenildi.

İŞTE YSK'YA GÖNDERİLEN YAZI

Sözcü'de yer alan habere göre, yazıda şöyle denildi:

"Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na…

Aşağıda isimleri ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri partimize katılmışlardır. Adı geçen milletvekillerinin istifa dilekçelerinin bir örneği ekte sunulmuştur. Böylece 5 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen İYİ Parti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. Maddesinde seçime katılma için öngörülen grup kurma koşulunu da bir kez daha sağlamıştır. Seçimlere katılmamız için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim."

Yazının sonuna CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin ismine yer verildi.

15 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı milletvekilleriyle birlikte TBMM'de düzenlediği basın açıklamasında istifa eden isimleri de açıkladı.

İstifa eden isimler şöyle:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu KöksalAmasya Milletvekili Mustafa TuncerAnkara Milletvekili Nihat YeşilAydın Milletvekili Hüseyin YıldızBalıkesir Milletvekili Ahmet AkınBurdur Milletvekili Mehmet GökerBursa Milletvekili Nurhayat Altaca KayışoğluBursa Milletvekili Erkan AydınÇorum Milletvekili Tufan KöseEdirne Milletvekili Okan Gaytancıoğluİzmir Milletvekili Tacettin BayırKayseri Milletvekili Çetin ArıkKocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HürriyetNiğde Milletvekili Ömer Fethi GülerZonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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