CHP'DEN '3 GÜNLÜK ULUSAL YAS' TEKLİFİ
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ta 13 askerin şehit olmasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi
CHP'li Mahmut tanal, Şırnak'ın Kato Dağı'ında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonu sürdüren askerlerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 askerin şehit olmasının ardından ulusal yas ilan edilmesini içeren Meclis'e kanun teklifi verdi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar