





CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Bülent Tezcan ile düzenlediği basın toplantısında "İktidar anayasa değişikliğinde havlu attığı" yorumunda bulundu. İki isim AK Parti'ye üye olacağını duyuran Celal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruları da yanıtladı











CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Anayasa teklifini tartıştığımız bu süreç içerisinde yaşanan tartışmalar bize göstermiştir ki iktidar partisi, MHP ile ortak olarak hazırlamış olduğu anayasa değişikliği teklifinde son derece hazırlıksızdır ve yeterli tartışmaları yapmamıştır." dedi.







Gök, partisinin Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, 28 Aralık 2011'de meydana gelen olayda 34 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı. Gök, Uludere olayının aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi.







Anayasa değişikliği teklifinin tartışıldığını belirten Gök, "Anayasa teklifini tartıştığımız bu süreç içerisinde yaşanan tartışmalar bize göstermiştir ki iktidar partisi, MHP ile ortak olarak hazırlamış olduğu anayasa değişikliği teklifinde son derece hazırlıksızdır ve yeterli tartışmaları yapmamıştır." dedi.







Gök, "yedek milletvekilliği" düzenlemesinin geri çekilmesinin, iktidar partisinin arkasında duramadığı ve daha ilk baştan itibaren havlu attığı bir anayasa değişiklik teklifiyle karşı karşıya olduklarını gösterdiğini söyledi.







Bülent Tezcan ise anayasa teklifine ilişkin komisyon çalışmalarını büyük bir dikkatle takip ettiklerini ve bu teklifin komisyondan geçmemesi için mücadele ettiklerini belirtti.







"CUMHURİYET BİRİKİMİNİN TASFİYESİ"



Komisyon çalışmalarını üç grup başkanvekili ve büyük bir milletvekili çoğunluğu ile takip ettiklerini dile getiren Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Bu teklif, Türkiye'de 100 yıl önce saraydan alınıp millete verilen egemenliğin, milletten alınıp yeniden saraya tevdi edilmesinin teklifidir. Bu, bizim demokratik cumhuriyet birikimimizin tasfiye edilmesidir. Onun için ısrarla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Daha bu teklif komisyon aşamasında eskimiştir. Yüzlerce yıl sonrasını planlayarak düzenlenmesi gereken bir metnin daha komisyon aşamasında eskimiş olması, bu teklifin nasıl hazırlandığının da çok açık bir kanıtı haline gelmiştir."







Teklifin, kişisel bir ihtiyacı gidermeye dönük hazırlandığını savunan Tezcan, "Teklifin tamamı devletin bütün güçlerini bir kişinin elinde toplayıp, tek kişi diktatörlüğü yaratma hedefine yöneliktir. Bir kişi hükümet, hakim, savcı hem de aynı zamanda Meclis olacak; planlama budur. Osmanlı padişahlarında olmayan yetki, Cumhuriyet'in 93. yılına geldiğimizde bir kişinin elinde toplanmaya çalışılıyor." diye konuştu.







Anayasa değişikliğine ilişkin teklifin "yedek milletvekilliğiyle" ilgili maddesinin geri çekildiğini anımsatan Tezcan, teklifin içerisinde tek yanlış düzenlemenin "yedek milletvekilliği" olmadığını söyledi. Anayasa değişikliği teklifine ilişkin komisyondaki görüşme sürecinin sıkıntılı olduğunu belirten Tezcan, komisyonun AK Parti'li üyelerinin, teklifi tartışılmadan, konuşulmadan alel acele geçirme niyeti olduğunu savundu.







Tezcan, "Bu anayasa ile millet, sarayın önünde kapı kuluna dönüştürülecektir. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bir kapı kulu projesi olan, Cumhuriyet'in yarattığı milletten yeniden kapı kulu yaratma projesi olan bu projeye sonuna kadar karşı çıkıyoruz ve çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.







CELAL KILIÇDAROĞLU YORUMU



Levent Gök, bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya üzerinden yaptığı bazı açıklamaları hatırlatması üzerine "Melih Gökçek ciddiye alınacak bir konumdan çıkmıştır." dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olma isteğinin sorulması üzerine Tezcan, "Onun bileceği iştir. Üzerinde konuşulacak bir şey değil." Gök ise "Herkes yurttaştır. Herkesin bağımsız hareket etme hakkı vardır." yanıtını verdi.







Başka bir soru üzerine, anayasa değişikliği teklifindeki, "yedek milletvekilliği" düzenlemesinin çıkarılmasına ilişkin komisyondaki ifadelerini anımsatan Tezcan, 316 milletvekilinin imzaladığı bir teklifi, üç milletvekilinin imzasıyla geri çekmenin mümkün olmayacağını söyledi.







Tezcan, "Komisyon Başkanı, 'Bir geri çekme teklifi var. Geri çekiliyor 5. madde' dedi ve arkasından oyladı. Böyle bir usul yok. 3 kişinin geri çekmesi mümkün değil. Bizim baskılarımız ve ısrarlarımız sonucunda önergeler geldi. O zaman gördük ki söyledikleri şey teklif metninden çıkarılması önergesidir. Evet, komisyon üyeleri bir maddenin teklif metninden çıkarılmasını önerebilirler, bu geri çekme değildir. Geri çekme teklif sahiplerine ait bir haktır ve tamamının imzası gerekir. Verdikleri teklifin daha bir haftada eskidiğini görüp utandıkları için tartışmaya açmadan, 'çekildi' diye bir oylama yapmışlardır. Madde görüşülüp ondan sonra metinden çıkarılması önergesi verilebilirdi." değerlendirmesini yaptı.







kaynak:habertürk