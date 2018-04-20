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CHP'den cumhurbaşkanlığına bir aday daha!

CHP'DEN CUMHURBAŞKANLIĞINA BİR ADAY DAHA!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ardından CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de Cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Chp'den Cumhurbaşkanlığına Bir Aday Daha!(7/10)3

CHP'den peş peşe adaylık açıklamaları geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyurmasının ardından, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de Cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

"SANDIKTA 'DUR' DİYECEĞİZ"

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta 'Dur' diyeceğiz.

Didem Engin

MEVLANA'DAN ALINTI YAPTI

Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, 'Dünle beraber gitti, cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı."

BASIN TOPLANTISIYLA DUYURACAK

Engin, "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkenin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla birlikte" CHP'den Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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