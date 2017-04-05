CHP'DEN 'EVET' STANDINA ZİYARET
CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, Üsküdar'da "evet" standını ziyaret etti
Üsküdar'da referandum çalışması yapan CHP'li milletvekilleri, "evet" standını ziyaret etti.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, referandum çalışmaları kapsamında Üsküdar'a giden CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Vatandaşlara, referandumda neden "hayır" diyeceklerini anlatan CHP'li milletvekilleri, daha sonra AK Parti'nin "evet" çadırını ziyaret ederek, buradaki görevlilerle sohbet etti.
kaynak:habertürk
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