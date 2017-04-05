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chp'den 'evet' standına ziyaret

CHP'DEN 'EVET' STANDINA ZİYARET

CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, Üsküdar'da "evet" standını ziyaret etti

Tarih : 05 Nisan 2017, 14:57
Puan Ver : Chp'den 'evet' Standına Ziyaret(8/10)6


Üsküdar'da referandum çalışması yapan CHP'li milletvekilleri, "evet" standını ziyaret etti.



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, referandum çalışmaları kapsamında Üsküdar'a giden CHP'li milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Mahmut Tanal, burada esnaf ziyaretlerinde bulundu.



Vatandaşlara, referandumda neden "hayır" diyeceklerini anlatan CHP'li milletvekilleri, daha sonra AK Parti'nin "evet" çadırını ziyaret ederek, buradaki görevlilerle sohbet etti.



 



kaynak:habertürk








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