

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda Adana'da düzenlenen mitingde tutuklu FETÖ'cülerin isimlerini tek tek sayarak meydandaki halka alkışlatmıştı. Partililerin büyük tepkisini çeken bu skandaldan sonra, CHP'den FETÖ'ye skandal bir destek daha geldi. FETÖ'nün medaya yapılanmasıyla ilgili davada 25 FETÖ dün ilk kez hakim karşısına çıktı. FETÖ destekçisi CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Şafak Pavey ve Selina Doğan teröristleri savunmak için mahkemede hazır bulundu.







Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında Ünal Tanık, Ufuk Şanlı, Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu tutuklu 25 sanık ile avukatları katıldı. Tutuksuz 2 sanığın da hazır bulunduğu duruşmaya, Said Sefa ve Bülent Ceyhan firarda oldukları için katılmadılar.







kaynak:sabah