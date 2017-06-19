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chp'den hükümete kktc uyarısı

CHP'DEN HÜKÜMETE KKTC UYARISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümete Kıbrıs müzakereleri konusunda uyarılarda bulunarak "KKTC'nin ortadan kaldırılacağı bir süreç başlıyor. Ne derlerse desinler, Türk askerinin olmadığı çözüm Türkiye için bir sonun başlangıcıdır" dedi

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:16
Puan Ver : Chp'den Hükümete Kktc Uyarısı(5/10)7


 CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, yeniden başlayan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin "Hükümeti uyarıyorum. KKTC'nin ortadan kaldırılacağı bir süreç başlıyor. Ne derlerse desinler, Türk askerinin olmadığı çözüm Türkiye için bir sonun başlangıcıdır; çünkü Türkiye Kıbrıs'ı kaybettiğinde Doğu Akdeniz'deki her şeyi kaybedecek. Kıbrıs'a asker yığılırken Rus, ABD bunu yaparken, senin askerini çekmen akılsızlıktır. Sakın bu oyuna gelmeyin diye uyarıda bulunuyorum. Kıbrıs bizim milli davamızdır" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Yılmaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, yeniden başlayan Kıbrıs görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs'taki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiğini belirten Yılmaz, Kıbrıs'ta Türk askerinin kovulmasının ve Birleşik Kıbrıs yaratılarak, Türklerin azınlık haline getirilmesinin Rum kesiminin stratejisi olduğunu savundu



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Chp  Den  Hükümete  Kktc  Uyarısı    haber

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