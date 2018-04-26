Cumhurbaşkanı adaylarını YSK takvimine göre kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ BİR ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ"

AK Parti'den gelen 'Adayınızı açıklayın' çağrılarına düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren CHP'li Özel, cumhurbaşkanı adaylarını kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyledi.

"BİRİLERİ GÜNDEMİ BELİRLEYEMEDİĞİ İÇİN ÇILGINA DÖNDÜ"

"Birileri gündemi belirleyememekten ve belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda" diyen Özel, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENEN TAKVİMDEN ÖNCE AÇIKLANACAK"

"YSK takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı takvimle belirlenen son tarihten önce açıklanacak. Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız."

Kaynak: haberinburada