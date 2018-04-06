CHP'DEN ÜÇLÜ SURİYE ZİRVESİNE ELEŞTİRİ: TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN ADI BİLDİRGEDE YER ALMADI
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Üçlü Suriye zirvesinin bildirgesinde terör örgütü PYD/ YPG'nin adının yer almamasını eleştirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleştirilen üçlü zirveye ilişkin, "Üçlü zirve sonrası yayınlanan resmi sonuç bildirgesinde terör örgütleri sayılırken, PYD/ YPG ve PKK'dan bahsedilmemiştir. Burada mücadele için iş birliği yapılması teyit edilen terör örgütleri sayılırken, DEAŞ, Nusra Cephesi, El Kaide veya DEAŞ'la bağlantılı yapılardan bahsedilmiştir." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'NİN DAHA ÖNCE DEDİKLERİNİN 3'LÜ ZİRVEDE TEKRARLANDIĞINI SÖYLEDİ
Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin toprak bütünlüğü için büyük önem taşıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla liderler buluşması yapıldığını anımsatan Tezcan, CHP olarak en başından bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye'nin egemenliğinin paylaşılmaması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN ADI BİLDİRGEDE YER ALMADI
Gelinen noktada bu zirvenin kuşkusuz çok önemli olduğunu değerlendiren Tezcan, şöyle devam etti:
"Üçlü zirve sonrası yayınlanan resmi sonuç bildirgesinde terör örgütleri sayılırken, PYD/ YPG ve PKK'dan bahsedilmemiştir. Burada mücadele için iş birliği yapılması teyit edilen terör örgütleri sayılırken, DEAŞ, Nusra Cephesi, El Kaide veya DEAŞ'la bağlantılı yapılardan bahsedilmiştir. Şimdi AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a soruyoruz: iç siyasette 24 saatte 24 kez konuşuyorsun. Her konuşmanda, Türkiye'yi kutuplaştırırken, her iki cümlenden birisinde mutlaka PKK/PYD/YPG ve onlarla iş birliği içerisinde dediğin legal siyasi partileri ifade ediyorsun. Böyle önemli zirvede altına imza attığın bu yazıya bu ifadeleri niye koyamadın, kim itiraz etti? Putin mi, Ruhani mi itiraz etti? Bu konudaki samimiyetinin ölçüsü nedir? İşler dışarıda başka içeride başka mı yürüyor? Bu bildirinin hesabını millete vermesi gereken Erdoğan'dır."
Kaynak: haberinburada
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