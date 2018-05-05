Hindistan'da Toplu Tecavüze Uğrayan Genç Kızı Öldürerek Yaktılar
Pasifik'in Cenneti Hawaii, 2 Gündür Cehennemi Yaşıyor! Önce Deprem Oldu, Sonra Volkan Patladı
'yılan Yuvası' Deyip, İmza Veren Seçmenlere Ateş Püskürdü!
Tek Tek Araştırıyorlar! Mhp'de Fetö Teyakkuzu
7 Yıl Sonra Şampiyonluk Geldi!
Muharrem İnce: Baba Bugünü Görmeni İsterdim
Meteorolojiden Ankara'ya Yeni Sel Uyarısı!
Chp,İyi Parti, Sp, Dp Millet İttifakı Ysk'ya Sunuldu!
İtiraf Etti! Kokain Kullanıp Genç Çifti Bıçaklayarak Öldürmüş
Pikniğe Giden Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü: 12 Yaralı
Türk İşçiyi Gözaltına Alan Yunanistan'dan Geri Adım Geldi
Erdoğan'dan İnce'nin Adaylığına İlk Yorum Geldi
Fenerbahçeliler, Beşiktaş Maçına Bu Halde Geldi
İlk Kez Bu Kadar Net Çekildi! Rus Kozmonot Uzaydan Ayın Batışını Yayınladı
Neymar İle Ronaldo Aynı Takımda Buluşuyor
Adaylığı Eleştiren Damat Caner'den 15 Temmuz Videolu Yanıt
Motosikletli Maganda Yayaların Arasına Daldı, Küçük Kızı Böyle Ezdi
Chp'nin Adayı Muharrem İnce: 35 Yıllık Ülkücüyüm
Başbakan Muhalefete İttifak Eleştirisi: Bizim Çatımızı Millet Çattı
Belediye Başkanı'ndan Sel Yorumu: 500 Yılda Bir Olur

Chp,iyi parti, SP, DP millet ittifakı ysk'ya sunuldu!

CHP,İYİ PARTİ, SP, DP MİLLET İTTİFAKI YSK'YA SUNULDU!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı "Millet İttifakı"na ilişkin protokol YSK'ya sunuldu. İttifakta yer alan DP, seçime İYİ Parti sıralarından girecek.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 17:30
Puan Ver : Chp,İyi Parti, Sp, Dp Millet İttifakı Ysk'ya Sunuldu!(5/10)2


CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yer aldığı "Millet İttifakı"na ilişkin protokol YSK'ya sunuldu. İttifakta yer alan DP, seçime İYİ Parti sıralarından girecek.



"HAYIRLI BİR ADIM ATTIK"



CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Ardından 4 siyasi parti temsilcisi basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hayırlı bir adım attık. Ancak üzücü bir haber aldık. Mamak'ta sel baskını olduğunu öğrendik. Can kaybı yok geçmiş olsun diyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaralarının sarılmasını diliyoruz" dedi.



"DP, ADAYLIĞINI İYİ PARTİ LİSTESİNDEN GÖSTERECEKTİR"



YSK'ya millet ittifakının protokolünü vermek üzere geldiklerini kaydeden Tezcan, "CHP, İYİ Parti, SP, DP temsilcileri geldik. 4 siyasi parti hayırlı bir adım attık. 24 Haziran da Türkiye'nin önünde temel problemleri çözecek önemli adımı başarıya ulaştıracağız. Millet ittifakı adı altında 3 siyasi parti seçim ittifakı kararı almıştır. Seçime Millet İttifakı' adı altında girecekler kendi amblem ve listeleriyle oy pusulasında yer alacaktır. DP'de millet ittifakını desteklemektedir. DP 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecektir. Böylece 4 siyasi parti işbirliği gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.



"MİLLET İÇİN MİLLET İTTİFAKI YAPTIK"



SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Partilerimizin değil ülkemize ve milletimize yarayacak olan ittifakı gerçekleştirdik. 3 siyasi partide özveride bulundu. Bütün farklılıkları muhafaza ederek; millet için millet ittifakı yaptık" diye konuştu.



"DEMOKRASİYİ YENİDEN KURMAK İSTİYORUZ"



Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Tezcan, ittifakla ilgili eleştirilerin sorulması üzerine, millet ittifakındaki siyasi partilerin amaçlarının yok edilen demokrasiyi yeniden kurmak olduğunu belirterek, "Kimseyle husumeti yoktur. Bu ittifak polemiklere arttırmak için oluşturulmuş ittifak değildir" cevabını verdi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Chpiyi  Parti  Sp  Dp  Millet  İttifakı  Ysk  Ya  Sunuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER