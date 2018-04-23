CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." dedi.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." dedi.

"SİYASET HİLE VE HÜLLE KABUL ETMEZ" DİYE KONUŞTU

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunun, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısını izledi. Bahçeli, TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde, kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada