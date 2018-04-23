Chp'li 15 Vekilin İyi Parti'ye Geçmesine Bahçeli'den Sert Çıkış: Hile Hülle Kabul Etmez
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CHP'li 15 Vekilin İYİ Parti'ye Geçmesine Bahçeli'den Sert Çıkış: Hile Hülle Kabul Etmez

CHP'Lİ 15 VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİNE BAHÇELİ'DEN SERT ÇIKIŞ: HİLE HÜLLE KABUL ETMEZ

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Chp'li 15 Vekilin İyi Parti'ye Geçmesine Bahçeli'den Sert Çıkış: Hile Hülle Kabul Etmez(5/10)1

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." dedi.

"SİYASET HİLE VE HÜLLE KABUL ETMEZ" DİYE KONUŞTU

Bahçeli, TBMM Genel Kurulunun, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplantısını izledi. Bahçeli, TBMM'den ayrılırken, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmalar çerçevesinde, kendisine eşlik eden milletvekillerine, "Siyaset hile ve hülle kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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