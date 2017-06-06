

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le HDP'li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in de bulunduğu 130 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye gelmezse vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin "AK Parti hükümeti milletin aklıyla dalga geçmektedir. Vatandaşlıktan çıkarmak insana verilebilecek en büyük cezadır. Siz Gülen'in iadesini engellemek için bulacağınız en iyi çözümü buldunuz. Gülen'in iadesi anca böyle engellenirdi. Gülen'in iadesini bu hükümet, Erdoğan istemiyor" dedi.







kaynak:habertürk