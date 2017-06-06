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chp'li altay: iadeyi engellemek için en iyi çözüm

CHP'Lİ ALTAY: İADEYİ ENGELLEMEK İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM

CHP, İçişleri Bakanlığı'nın 'yurda dön' çağrısına tepki gösterdi. Açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Gülen'in iadesi anca böyle engellenirdi" dedi

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:15
Puan Ver : Chp'li Altay: İadeyi Engellemek İçin En İyi Çözüm(5/10)5


CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le HDP'li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in de bulunduğu 130 kişi, 3 ay içinde Türkiye'ye gelmezse vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin "AK Parti hükümeti milletin aklıyla dalga geçmektedir. Vatandaşlıktan çıkarmak insana verilebilecek en büyük cezadır. Siz Gülen'in iadesini engellemek için bulacağınız en iyi çözümü buldunuz. Gülen'in iadesi anca böyle engellenirdi. Gülen'in iadesini bu hükümet, Erdoğan istemiyor" dedi.



 



kaynak:habertürk








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