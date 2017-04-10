Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

chp'li balbay: başbakan gizli hayırcı

CHP'Lİ BALBAY: BAŞBAKAN GİZLİ HAYIRCI

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında referandumda 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin son Başbakanı olacağının söylenmesi üzerine 'Ona millet karar verir' dediğini belirterek, "Bu durum Sayın Başbakanın gizli hayırcı...

Tarih : 10 Nisan 2017, 17:26
Puan Ver : Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı(7/10)5


CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir televizyon programında referandum da 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin son Başbakanı olacağının söylenmesi üzerine 'Ona millet karar verir' dediğini belirterek, "Bu durum Sayın Başbakanın gizli hayırcı olduğu yorumunu öne çıkarıyor, Başbakan konuşmasını bilen birisidir, ama bu konuşmasında yutkunarak konuşuyor" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne gelen Mustafa Balbay, vatandaşlarla bir araya gelerek 16 Nisan'da 'hayır' oyu kullanmalarını istedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  Li  Balbay  Başbakan  Gizli  Hayırcı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER