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Chp'li Belediye, Erdoğan'la Mehmetçik'i Ziyarete Giden Fettah Can'ın Konserini İptal Etti
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CHP'li Belediye, Erdoğan'la Mehmetçik'i Ziyarete Giden Fettah Can'ın Konserini İptal Etti

CHP'Lİ BELEDİYE, ERDOĞAN'LA MEHMETÇİK'İ ZİYARETE GİDEN FETTAH CAN'IN KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : Chp'li Belediye, Erdoğan'la Mehmetçik'i Ziyarete Giden Fettah Can'ın Konserini İptal Etti(10/10)6

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a gittiler diye ağır hakaretler yağdırdığı sanatçılara, CHP'li belediyelerden yasak geliyor. Silifke Belediyesi, o isimlerden biri olan Fettah Can'ın konserini iptal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kahraman Mehmetçiğe moral vermek için Hatay'a giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın 13 Mayıs'ta Mersin Silifke ilçesinde vereceği konser iptal edildi.

"ÖZGÜRLÜK DİYENLER YAPTI"

Duruma tepki gösteren Fettah Can, şöyle konuştu: "Söyleyecek söz yok, yazık. Mehmetçiğin yanında olmak suç, bu da cezası galiba. Bu konser için verilen söze güvenip plan yapmıştık. Öğreniyoruz ki başkan bey, baskı altında kalacağından teklifinden vazgeçmiş. Konserin yapılıp yapılmaması önemli değil; bu, derin ve acı bir olay. Bunu özgürlük diye bağıranların yapması trajikomik."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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