CHP'Lİ BELEDİYENİN BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Şişli Belediyesi başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de, başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı.
BAŞKAN YARDIMCILARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişlerince, Şişli Belediyesinde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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