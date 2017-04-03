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chp'li bozkurt: tüm sözlerimin arkasındayım

CHP'Lİ BOZKURT: TÜM SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

"Sözlerim çok açık; 9 Eylül 1922'de kimleri denize döktüysek onları kastediyorum. Sözlerim, ülkemizi bölmek isteyenlere, emperyalist güçlere ve iş birlikçilerine"

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:30
Puan Ver : Chp'li Bozkurt: Tüm Sözlerimin Arkasındayım(8/10)6


CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan sözlerine ilişkin, "Sözlerim çok açık; 9 Eylül 1922'de kimleri denize döktüysek onları kastediyorum. Sözlerim, ülkemizi bölmek isteyenlere, emperyalist güçlere ve iş birlikçilerine." değerlendirmesinde bulundu.



Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Cuma akşamı konuk olduğu bir televizyon programındaki konuşmasının çarpıtıldığını belirtti. "O programdaki tüm sözlerimin arkasındayım." ifadesini kullanan Bozkurt, konuşmasının cımbızlanarak kullanıldığını savundu.



 



kaynak:habertürk








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