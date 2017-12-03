CHP'Lİ GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İNCE'YE SİLAHLI SALDIRI
İzmir'in Güzelbahçe İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.
İzmir'in Güzelbahçe İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi'nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı.
OTOMOBİLLE YAKLAŞIP ATEŞ AÇTILAR
Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, 3-4 İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mustafa İnce'nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken, saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce, ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
"SİYASİ BİR SALDIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"
Aynı ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam, "Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur, diye düşünüyorum" dedi.
SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI
Görgün tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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