CHP Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak halkı sokağa teşvik etti ve kaos çağrısı yaptı!



CHP İstanbul Gençlik kolları başkanı Kenan Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini belirterek Güneydoğu için Kürdistan ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm demişti.







CHP İstanbul İl Gençlik Örgütü Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri üyelerinin gözaltına alınmasına da tepki göstermişti







TWITTER'DAN KÜSTAH ÇAĞRI







Otlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak halkı sokağa teşvik etti.







"Bu iş ya mecliste yada sokakta bitecek. Sahibine hizmet için soytarılık yapanlar. Tarihe kara bir leke olarak düşecekler." ifadelerini kullanan otlu iç savaş çağrısı yaptı.



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kaynak:sabah