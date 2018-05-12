CHP'Lİ ÖZEL'DEN ŞEHİT CENAZESİNDE SKANDAL!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehit cenazesi başında gülerek sohbet etmeleri tepkilere neden oldu.
ŞIRNAK ŞEHİDİ İÇİN SALİHLİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.
Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, özgeçmişi okundu ve dua edildi.
GÜLEREK SOHBET ETTİLER
Bu sırada protokolde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehit cenazesi başında sohbet ederek gülüşmeleri vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. (Manisa-Radikal)2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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