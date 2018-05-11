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Chp'li Özkan'ın Tsk'ya Verdiği Bellekle Fetö'ye Baskın: 87 Gözaltı!
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CHP'li Özkan'ın TSK'ya verdiği bellekle FETÖ'ye baskın: 87 gözaltı!

CHP'Lİ ÖZKAN'IN TSK'YA VERDİĞİ BELLEKLE FETÖ'YE BASKIN: 87 GÖZALTI!

CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın TSK'ya teslim ettiği flaş belleğin içindeki bilgilerden hareketle, 15 ilde, 96 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı. 87 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Chp'li Özkan'ın Tsk'ya Verdiği Bellekle Fetö'ye Baskın: 87 Gözaltı!(7/10)3

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2017'nin temmuz ayında savcılığa teslim edilen flaş bellek incelemeye alındı.

96 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre çalışmalar sonucu, FETÖ üyelerince oluşturulan dijital materyal içerisinde örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında kayıt bilgisi bulunan ve HTS çalışmasında ankesör ve kontörlü telefonlardan sivil örgüt üyeleri tarafından aranma kayıtları olan halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 albay, 1 binbaşı, 5 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 80 astsubay olmak üzere 91 asker ile 5 sivil örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

FLASH BELLEKTEN 'FİŞLEME' DE ÇIKTI

15 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonda 91'i açığa alınmış 96 şüpheliden 87'si yakalandı. 9 kişi ise aranıyor. İzmir KOM tarafından incelenen ve FETÖ üyelerince oluşturulan flash belleğin içeriğinde Hava Kuvvetleri mensubu çok sayıda subay/astsubay hakkında "özel hayat bilgisi, etnik kimliği, mezhebi, ideolojik düşüncesi" hakkında fişleme bilgilerinin olduğu belirtildi. Yine aynı dijital materyal içinde örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında, "himmet verme durumu, sohbet grubu, sorumlu abisi" şeklinde kayıt bilgisi bulunduğu bildirildi.

ÖZKAN, BAŞBUĞ'A TESLİM ETMİŞTİ

Operasyonun, 11 Aralık 2006'da İzmir'de FETÖ'ye mensup olduğu düşünülen bir kişinin belediye otobüsünde düşürdüğü flash belleğin içeriğinden hareketle yapıldığı öğrenildi. Flash belleğin Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı tarafından 2017 Temmuz ayında savcılığa teslim edildiği ve bunun üzerine İzmir KOM'un çalışma başlattığı kaydedildi.

Söz konusu flash bellek kimliği belirsiz bir kişi tarafından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 2007 yılında teslim edilmiş, Özkan ise dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a verdiğini belirtmişti. Başbuğ ise içeriğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait olması nedeniyle belleğin bu komutanlığa gönderildiğini açıklamıştı.

Flash belleğin hikâyesi, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına ilişkin iddianamede de yer almıştı. İddianamede Adil Öksüz'ün görüştüğü gizli bir tanık flash belleği doğrulamış ve bir arkadaşlarının düşürdüğünü ifade etmişti. Akın Öztürk'ün ise dosyayı kapattığı vurgulanmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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