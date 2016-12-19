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chp'li tekin: hdp binalarına saldırmak toplumsal...

CHP'Lİ TEKİN: HDP BİNALARINA SALDIRMAK TOPLUMSAL...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör olaylarının ardından HDP binalarına yönelik saldırılara ilişkin, "Bu, toplumsal barışımızın altına dinamit koymak demektir" dedi.

Tarih : 19 Aralık 2016, 14:25
Puan Ver : Chp'li Tekin: Hdp Binalarına Saldırmak Toplumsal...(8/10)9


CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör olaylarının ardından HDP binalarına yönelik saldırılara ilişkin, "Bu, toplumsal barışımızın altına dinamit koymak demektir" dedi.



Tekin, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut ile birlikte gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Terör olayları ve dış politikaya ilişkin hükümete yüklenen Tekin, başkanlık sistemiyle ilgili de MHP'nin tavrını eleştirdi.



SARISÜLÜK KARARINA TEPKİ



Ankara'da, 1 Haziran 2013'te Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polis Ahmet Şahbaz'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilmesine de tepki gösteren Gürsel Tekin, "Sanığın cezası da paraya çevrildi. İnsan hayatının ne kadar basit olduğu görülüyor. 'Talimatı ben verdim' diyenler vardı" diye konuştu.



Terör saldırıları sonrasında HDP binalarına yönelik şiddet içerikli saldırıları da değerlendiren Gürsel Tekin, şunları kaydetti:



"CHP binalarına değil ama CHP'li arkadaşlarımıza zaman zaman saldırılar olmuştu. HDP binalarına saldırıları kabul etmek mümkün değil. Anayasal çerçevede kurulmuş bir siyasi partinin, meşru bir partinin binalarına saldırmak, bu ülkede toplumsal barışımızın altına dinamit koymak demektir. Terörle mücadele başka bir şeydir ama meşru siyasi partilere saldırıları kabul etmek mümkün değildir. Daha bu saate kadar siyasi irade herhangi bir açıklama yapmış değildir. Umut ederim ki bundan sonra böyle saldırılarla karşı karşıya kalmayız."



 



kaynak:haberler








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