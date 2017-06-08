Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak

chp'li vekil kadınlara özel vagonu protesto etti

CHP'Lİ VEKİL KADINLARA ÖZEL VAGONU PROTESTO ETTİ

Talep üzerine Bursa'da başlayan erkeklerin de kullanabildiği "kadın öncelikli vagon" uygulamasını istemeyenler var.

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:38
Puan Ver : Chp'li Vekil Kadınlara Özel Vagonu Protesto Etti(6/10)7


Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş, talep üzerine trenlerinin en son vagonlarında kadınlara öncelik tanımaya başladı.



Bursa'dabugün'ün haberine göre erkeklerin de bu vagonlarda seyahat edebileceklerini açıklandı.

'BAYAN YOLCULARIMIZA ÖNCELİKLİ VAGON'



Buna göre, uygulamanın mevcut durumdan tek farkı, "Bayan yolcularımıza öncelikli vagon" yazısının bulunması...

"BU ANLAYIŞLA ÇÖZÜLEMEZ"



Fakat "Bu bir başlangıç, bunu biliyoruz." diyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, uygulamaya tepki gösterdi:



"Biz bu zihniyetin kadınların hiçbir sorununu bu anlayışla çözemeyeceğini biliyoruz. Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek kadınların sorunlarını çözemezsiniz."



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Chp  Li  Vekil  Kadınlara  Özel  Vagonu  Protesto  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER