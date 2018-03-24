CHP'Lİ VEKİL 'SORUNLARI BİLİYORUM' DEYİP İSTANBUL'A TALİP OLDU
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak istediğini açıkladı.
"İSTANBUL'UN SORUNLARINI BİLİYORUM"
Bilecik'te yayın yapan 11haber.com internet sitesine konuşan Tanal, "İstanbul'da oturuyorum, İstanbul'u çok iyi biliyorum. İstanbul'un sorunlarını, dertlerini çok iyi bilen biriyim. O anlamda İstanbul halkının bana bu fırsatı verebileceğine inanıyorum" dedi.
"HALKIN İSTEDİĞİ KRİTERLERİ KARŞILAYAN ADAYLARDAN BİRİYİM"
Önseçime gidilmesi durumunda da kendisine fırsat verilebileceğini kaydeden Tanal, "Halkın istediği kriterleri karşılayan adaylardan biri de benim" ifadelerini kullandı.Mahmut Tanal, eylemlerde ön sıralarda yer alan isimlerden.
"KAPILARIN MANDALLARINI KIRACAĞIM"
Seçilmesi durumunda şahsi işleri için makam arabası kullanmayacağını belirten Tanal, "Kapıların mandallarını kaldıracağım. Başkan, erişilebilir kişi olmalı. Başkan, halkın emrinde olmalı" diye konuştu.
HAMZAÇEBİ'DEN DE ADAYLIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de Sözcü gazetesine verdiği röportajda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza 'İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız' dedim" ifadelerini kullanmıştı.Akif Hamzaçebi de İstanbul'a talip olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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