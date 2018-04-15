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CHP'li Vekilin Kızının Düğünü AK Parti ve CHP'yi Bir Araya Getirdi

CHP'Lİ VEKİLİN KIZININ DÜĞÜNÜ AK PARTİ VE CHP'Yİ BİR ARAYA GETİRDİ

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın kızının düğünü iktidar ve muhalefeti bir araya getirdi. CHP'li Engin Altay'ın şahitliğini yaptığı nikahı AK Parti'li Fatma Şahin kıydı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Chp'li Vekilin Kızının Düğünü Ak Parti Ve Chp'yi Bir Araya Getirdi(6/10)2

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın kızının nikahı AK Parti ve CHP'yi bir araya getirdi.

NİKAHI AK PARTİ'Lİ ŞAHİN KIYDIRDI

Genç çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Fatma Şahin kıydırırken nikah şahidi ise CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

CHP'Lİ ALTAY, FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Nikahta çekilen fotoğrafları Engin Altay Twitter "Gaziantep milletvekilimiz Mehmet Göktağ'ın kıymetli kızı Deniz ile eşi Selim'in nikahina şahitlik ettik. Genç çifte ömür boyu mutlu bir yaşam diliyorum." notuyla paylaştı.

İşte Altay'ın düğünden paylaştığı fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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