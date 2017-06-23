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chp'li yıldız'dan kılıçdaroğlu'na tehdit videosuna sert tepki

CHP'Lİ YILDIZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEHDİT VİDEOSUNA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne sosyal medyadan yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu ve Adalet Yürüyüşü'ne katılanları ölümle tehdit eden AKP Karabağlar Meclis üyesi Kavuz'a CHP Karabağlar İlçe Başkanı Yıldız çok sert tepki gösterdi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Chp'li Yıldız'dan Kılıçdaroğlu'na Tehdit Videosuna Sert Tepki(10/10)12


Video ile ilgili olarak CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın suç duyurusunda bulunurken, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Kavuz'a çok sert tepki gösterdi.



Yıldız yaptığı açıklamada "Bu kendini bilmez hadsiz mahlukat, insani değerlerden nasibini yeterince almamış şahıs hakkında, her türlü hukuki işlemi gerçekleştireceğiz.



 



kaynak:cumhuriyet








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