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CHP'liler Ataşehir Belediyesinin Önünde Meydan Okudu: Sonuna Kadar Kavga Vereceğiz!

CHP'LİLER ATAŞEHİR BELEDİYESİNİN ÖNÜNDE MEYDAN OKUDU: SONUNA KADAR KAVGA VERECEĞİZ!

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'liler belediye binası önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasında "Sonuna kadar kavga vereceğiz." denildi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 02:10
Puan Ver : Chp'liler Ataşehir Belediyesinin Önünde Meydan Okudu: Sonuna Kadar Kavga Vereceğiz!(5/10)1

İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden uzaklaştırılmasının ardından haberi alanlar Ataşehir Belediye Binası önünde toplandı. Belediyenin önüne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat basın mensuplarına bir açıklama yaptı

"BU CHP'YE BİR OPERASYONDUR"

Canpolat, "Bu AK Parti'nin kendi üstündeki yolsuzluklarını örtbas etmenin, kapatmanın bi operasyonudur. Ataşehir Belediye başkanımız kendisi iki sene önce Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi için suç duyurusunda bulunmuştur. 'Gelin hakkımda benimle ilgili çıkan haberleri soruşturunuz.' diyerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat il başkanı ile birlikte gidip başvurmuştur. Kendisi ve ailesi her seferinde her gün bir müfettişle karşı karşıyadır. Burada bir tek hedef vardır. Cumhuriyet Halk Partili başarılı belediye başkanlarının başarısını, başarısız gibi gösterme operasyonudur. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri teslim alma operasyonudur" dedi.

"SONUNA KADAR KAVGA VERECEĞİZ"

Canpolat konuşmasına şöyle devam etti:

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik talimatla yapılan operasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar kavga vereceğiz. Şimdi basın aracılığıyla soruyorum. İçişleri Bakanına, hangi evrakı istediniz de, Battal İlgezdi vermedi size? Hangi belgeyi istediniz de o belgeyi vermedi? Tehlikeli olarak görüp el çektiriyorsunuz.

"HER TÜRLÜ BEDELE HAZIRIZ"

Bu operasyonu size yaptırmayacağız. Bütün partilileri bütün İstanbulluları buraya davet ediyorum. Bütün milletvelillerini buraya davet ediyorum. Bu ülkeyi sizin keyfi yönetiminize bırakmayacağız. Biz her türlü kavgayı vermeye, her türlü mücadeleyi vermeye, her türlü bedeli vermeye Cumhuriyet Halk Partililer olarak, İstanbullular olarak hazırız.

"5 MİLYON HAYIR OYU ÇIKMASININ BEDELİDİR"

Bu esas İstanbul'da 5 milyon oyun hayır çıkmasının bedelidir. Siz ne yaparsanız yapın, İstanbul'u alacağız, sizi de seçimle göndereceğiz. Dünyanın her yerinde saldırıların katmerli arttığı dönem faşizmin ayak seslerinin geldiği dönemdir. Biz bu ülkeyi faşistlere ve faşist diktatörlere teslim etmeyeceğiz. Bunun kavgasını sonuna kadar vereceğiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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