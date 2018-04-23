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CHP'nin 15 Vekil Transferi İYİ Parti'ye 25 Milyon Lira Kazandırdı

CHP'NİN 15 VEKİL TRANSFERİ İYİ PARTİ'YE 25 MİLYON LİRA KAZANDIRDI

CHP'den 15 milletvekilinin partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları ile Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşan İYİ Parti, seçimlerde hazineden 25 milyon lira yardım alacak.

Tarih : 23 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Chp'nin 15 Vekil Transferi İyi Parti'ye 25 Milyon Lira Kazandırdı(5/10)1

CHP'den 15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları, 5 milletvekili olan İYİ Parti'yi 20'ye çıkararak Meclis'te grup kuracak sayıya ulaştırdı.

HAZİNE YARDIMINDAN FAYDALANABİLECEK

Bu sonuçla İYİ Parti 100 bin imza toplamadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek. Haber7'de yer alan habere göre; Hazine'nin seçim öncesi partilere yapacağı seçim yardımından da faydalanacak.

İŞTE AKŞENER'İN ALACAĞI HAZİNE YARDIMI

Son verilere göre Hazine'den seçim yardımı olarak AK Parti'ye 270.9 milyon lira, CHP'ye 138.5 milyon lira, MHP'ye 65.1 milyon lira, HDP'ye ise 58.8 milyon lira yardım yapılacaktı.Hazine'den seçim yardımı alacak partiler ve alacakları para 24 saat önce böyleyken İYİ Parti ile bu tablo da değişecek. Partilerin payından İYİ Parti'ye bölünecek.İYİ Parti'nin de 25 milyon lira civarında bir Hazine yardımı alacağı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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