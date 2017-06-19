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chp'nin adalet yürüyüşü'nde 5 inci gün...

CHP'NİN ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE 5 İNCİ GÜN...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü', 5'inci günde yağmur altında devam etti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:12
Puan Ver : Chp'nin Adalet Yürüyüşü'nde 5 İnci Gün...(6/10)3


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü', 5'inci günde yağmur altında devam etti. Yürüyüşe yaklaşık 2 saat mola verilen Kızılcahamam çıkışında, yağışın etkisini artırdığı görüldü.



 



kaynak:haberler








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