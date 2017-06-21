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chp'nin 'adalet yürüyüşü'nde 7'nci gün

CHP'NİN 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE 7'NCİ GÜN

'ADALET YÜRÜŞÜ' BOLU İL SINIRINDACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nde 7'nci günün ilk molası, Bolu il sınırları içinde bulunan ve Gerede'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Aktaş mevkisinde verildi.

Tarih : 21 Haziran 2017, 13:07
Puan Ver : Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'nde 7'nci Gün(5/10)2


'ADALET YÜRÜŞÜ' BOLU İL SINIRINDA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nde 7'nci günün ilk molası, Bolu il sınırları içinde bulunan ve Gerede'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Aktaş mevkisinde verildi.  



Ankara'dan İstanbul'a başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'nün 7'nci gününe katılan Ergenekon ve Balyoz davalarının mağdurları emekli komutanlarla Soma'daki maden faciasında hayatlarını kaybeden maden işçilerinin yakınları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü.



Yürüyüşe çok sayıda milletvekilinin yanı sıra farklı il ve ilçelerden gelen teşkilat mensupları da katıldı. Kalabalık grubun önündekiler, büyük bir Türk bayrağı taşırken gruptakiler, marşlar ve türküler söyleyerek yürüdü.   



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ  



Yürüyüş bugün de polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, jandarma da ormanlık alanda nöbet tuttu. Yürüyüşe zaman zaman trafikte olan sürücüler de korno çalarak ve el sallayarak destek oldu.



CHP'li AĞBABA, DAVULLA YÜRÜYÜŞTEKİLERİ COŞTURDU



'Adalet Yürüyüşü'nde zaman zaman renkli görüntüler de yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, davul çalıp, söylenen marşlara ve türkülere ritim tutarak, eşlik etti.



 



kaynak:haberler








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