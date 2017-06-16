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Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama
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chp'nin 'adalet yürüyüşü'ne ilişkin açıklama

CHP'NİN 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"ne yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:01
Puan Ver : Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama(8/10)9


Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP'nin 'Adalet yürüyüşü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları endişe verici. Türk yargısı hiçbir suretle baskı altına alınamaz" dedi.



İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasının tam metni;



“CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararının ardından yapmış olduğu, yargıya ve yargı mensuplarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, tahkir, tezyif ve tahrik içeren açıklamaları endişe vericidir. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderine bazı temel ilke ve gerçekleri, sayısız vesilelerle tekrarına rağmen bir kez daha hatırlatma zarureti ortaya çıkmıştır.



Türkiye bir hukuk devletidir.



Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.



Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; kararlarını Anayasa, kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre verirler.



 



kaynak:habertürk








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