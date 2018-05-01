CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında konuştu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"MEMLEKETİ GECE GÜNDÜZ ÖRGÜTLEYECEĞİZ"

Çağdaş Ses'e konuşan CHP'li İnce; "Partim beni aday yaparsa sırtımdaki teri hiç soğutmayacağım. Yorulmak bilmeyeceğim. Faşizmden, baskıdan, zulümden, adaletsizlikten; kurtuluşu kolektif bir ruhla memleketin her zerre toprağında hiçbir ayrım yapmadan gece gündüz örgütleyeceğiz." dedi.

"KİM ADAY OLURSA ONUN İÇİN ÇALIŞIRIM"

Kendisi aday gösterilmezse tavrı ne olur sorusunu da yanıtlayan CHP'li İnce; "Bu mücadele isimleri aşan bir mücadele. Partimin adayı kimse; Genel Başkanımız kimi aday gösteriyorsa benim de adayım odur. Sanki kendim adaymışım gibi çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada