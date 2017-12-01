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CHP'nin basına dağıttığı belgelerle ilgili AK Parti'den ilk tepki

CHP'NİN BASINA DAĞITTIĞI BELGELERLE İLGİLİ AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Sözcüsü Tezcan'ın basına dağıttığı belgelere "Sapla samanı karıştırıyorlar." diyerek cevap verdi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 23:30
Puan Ver : Chp'nin Basına Dağıttığı Belgelerle İlgili Ak Parti'den İlk Tepki(9/10)5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ünal yaptığı açıklamada CHP Sözcüsü Tezcan'ın basına dağıttığı belgelere ilişkin "Sapla samanı karıştırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"MHP MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİR TANESİ"

Ünal'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Uyum yasaları konusunda uzunca zamandan beri, TBMM'de AK Parti grubundan ve diğer uzmanlardan oluşan heyet çalışmalarını sürdürmekteydi. Çalışmaların neticesinde bugün sayın Genel Başkanımızla yapılan çalışmaların istişaresini yapacağız. Daha önce de açıkladığımız gibi seçim ittifakı teknik bir konu, henüz konuşmak için erken. 15 Temmuz'dan sonra zaten yerli ve milli unsurlarla doğal bir ittifakımız var. MHP de bu çerçevede bizim müttefiklerimizden bir tanesi. Bunlar partinin yetkili kurullarında konuşulur değerlendirilir.

"CHP SAPLA SAMANI KARIŞTIRIYOR"

Bugün yapılan açıklama sapla samanı karıştırır mahiyette. Diyorsunuz ki, off shore cennetlerine para gönderdiği gibi tuhaf iddialar ortaya atıyorsunuz. Bu iddiayı ispat için sunduğunuz belgeler, bunu ispat eder nitelikte belgeler değil. Kaldı ki bu belgelerin de mahiyetini bilmiyoruz. Bu belgelerin niteliği, içeriği bizim tarafımızdan bilinmediği sürece ve iddianın ispatını da içermediği sürece bizim nezdimizde sahte olduğunu ifade ettik.

Bu mesele Türkiye ya da TBMM gündeminde değil bundan sonra mahkemede konuşulacaktır. Türkiye'nin gündemini rehin almaktan CHP vazgeçmelidir.

REZA ZARRAB AÇIKLAMASI

Hapiste kalmamak için 'Amerikan devletiyle anlaştım' diyen bir kişinin ifadeleri üzerinden Türkiye'de eğer gündem belirlenecekse ve Amerikan yargısı üzerinden Türkiye'de bir hukuk işletilecekse, biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu konuyu da konuşarak 17-25 Aralık'ı tekrardan Türkiye'nin ve dünyanın gündemine sunmak isteyenlerin de ekmeğine yağ sürmek istemiyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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