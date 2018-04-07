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CHP'NİN ÇORUM MİTİNGİNDE VATANDAŞ RABİA İŞARETİ YAPTI, ARBEDE ÇIKTI


CHP'nin Çorum Mitinginde Vatandaş Rabia İşareti Yaptı, Arbede Çıktı
Tarih : 07 Nisan 2018, 15:40
Puan Ver : Chp'nin Çorum Mitinginde Vatandaş Rabia İşareti Yaptı, Arbede Çıktı(10/10)6

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Çorum Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen Şeker Mitingi'nde konuştu.

RABİA İŞARETİ YAPTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeker fabrikalarının satışına karşı Çorum'da düzenlenen mitingde konuşma sırada bir kişini eliyle rabia işareti yapması üzerine gözaltına alındı.

ALANDAN ÇIKARTILDI

Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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