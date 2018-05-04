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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU

Son Dakika! 24 Haziran seçimlerinde CHP adına Cumhurbaşkanlığı için yarışacak isim kesinleşti. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu(7/10)3

Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterdi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Karar kapalı grup toplantısında oy birliği ile alındı. CHP'nin kapalı grup toplantısına katılan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce'ye oy verdi.

AÇIKLANACAK SALONDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP'nin adayının açıklanmasına dakikalar kala Ahmet Taner Kışlalı Kapalı Spor Salonu'ndaki güvenlik önlemleri de dikkatten kaçmadı. Salona girerken iki kez üst araması yapıldı.

CHP'liler Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nu doldurdu. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ismini resmen ilan edecek.

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Kaynak: haberinburada



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